У Львові евакуюють людей через повідомлення про замінування

Сьогодні, 13 лютого, у Львові правоохоронці перевірили факт замінування вокзалу, аеропорту, торгових центрів та інших споруд.

Фото із пабліку Varta1 в телеграм

Сьогодні, 13 лютого, у Львові правоохоронці перевірили факт замінування вокзалу, аеропорту, торгових центрів та інших споруд.