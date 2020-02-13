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13 лютого 2020, 17:25

У Львові евакуюють людей через повідомлення про замінування

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13 лютого 2020, 17:25
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Сьогодні, 13 лютого, у Львові правоохоронці перевірили факт замінування вокзалу, аеропорту, торгових центрів та інших споруд.
Фото із пабліку Varta1 в телеграм
Сьогодні, 13 лютого, у Львові правоохоронці перевірили факт замінування вокзалу, аеропорту, торгових центрів та інших споруд.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Поліцію Львівської області

Анонімне повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 13 лютого, о 14.10 на електронну пошту поліції Львівщини.

У повідомленні йдеться про замінування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, головного залізничного вокзалу, торгівельно-розважальних центрів та інших об’єктів у Львові.

За вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.

Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі території.


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