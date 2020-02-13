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13 лютого 2020, 14:30

У Китаї назвали спосіб інфікування коронавірусом

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13 лютого 2020, 14:30
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Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомили в Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР
Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомили в Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР

"Виділення вірусу з випорожнення хворих не означає зміни основного шляху поширення інфекції. Вона, як і раніше, найчастіше поширюється через дихальні шляхи або безпосередній контакт", - сказав представник відомства.

Також він прокоментував публікацію Медичного університету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності хворих можуть містити в собі коронавірус, що призводить до того, що каналізація і вентиляція житлових будинків і лікарень можуть бути небезпечними для здорових людей.

"Роль і вплив поширення захворювання шляхом шлунково-кишкового тракту, в тому числі фекально-оральним способом, ще належить дослідити і вивчити", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.

Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.


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