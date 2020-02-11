Грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищений на 56%

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно з повідомленням, з 5 до 11 лютого (це шостий тиждень епідсезону) на ГРВІ захворіла 260 тисяч 871 людина, з них понад дві третини, 68%, складають діти до 17 років. Від початку епідсезону госпіталізовано 95 тисяч 364 людини, 76,8% з них – діти.

Також зазначається, що з 1 жовтня 2019 року зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу. Вакцинували проти грипу 236 тисяч 343 людини.

У Центрі нагадали, що протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадки внаслідок грипу, з них 12 – діти до 17 років.

Нагадаємо, станом на 10 лютого в Києві освітній процес був припинений в 285 навчальних закладах.