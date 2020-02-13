Одеські поліцейські після обшуку обікрали офіс

В Одесі поліцейські обікрали офіс, в якому проводили обшук. Правоохоронці вкрали скотч, кусачки, набір шестигранників та печиво.

Фото: скрін з відео

В Одесі поліцейські обікрали офіс, в якому проводили обшук. Правоохоронці вкрали скотч, кусачки, набір шестигранників та печиво.

Про це повідомляє RegioNews.

В інтернеті з'явилося відео, на якому поліцейські проводили обшук на підприємстві, яке працює з товариством сліпих. У приміщенні була встановлена камера спостереження, яка зафіксувала факт крадіжки речей співробітників. При цьому свої дії поліцейські супроводжували нецензурними словами.

У поліції підтвердили факт крадіжки. Повідомляється, що в даний час всі учасники події встановлені, вони дійсно є співробітниками поліції.

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні діі подібних працівників", – йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронців.

На даний час за фактом крадіжки поліцейськими речей призначене службове розслідування, матеріали якого будуть передані до ДБР для надання правової оцінки.

На період проведення перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов‘язків.