Кабмін погодив нового губернатора Сумщини

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської ОДА

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської ОДА

Цю інформацію Живицький сам підтвердив журналістам, повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Тепер його кандидатуру має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Наразі Дмитро Живицький є першим заступником міністра розвитку громад та територій України. До 2019 року працював керівником апарату Сумської ОДА.

Журналіст Олександр Тахтай виклав скрін відповідного документа.

Нагадаємо, 29 січня Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Романа Грищенка на посаду голови Сумської ОДА.

На посаду голови Сумської облдержадміністрації претендували також Сергій Лєонов, Інна Пащенко та екснардеп Роман Семенуха. Усі троє подавали свої декларації як кандидати на посаду голови Сумської ОДА. Кандидатуру Інни Пащенко Кабмін затвердив у листопаді 2019 року.

На пресконференції 10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський на питання про те, чи є в нього кандидатура на голову Сумської ОДА, відповів, що має тільки одного хлопця.

11 червня президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Клочка з посади голови Сумської ОДА. Зараз т.в.о. голови Сумської ОДА є Ірина Купрейчик.