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12 лютого 2020, 17:45

На порятунок старовинної архітектури Львівщини виділили понад 20 млн гривень

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12 лютого 2020, 17:45
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Учора, 11 лютого, Львівська обласна рада затвердила річне фінансування програми збереження культурної спадщини.
Фото із сайту Львівської ОДА
Учора, 11 лютого, Львівська обласна рада затвердила річне фінансування програми збереження культурної спадщини.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

На порятунок і реставрацію старовинної архітектури на Львівщині у 2020 році з обласного бюджету виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень. Таке рішення прийняте на засіданні вчорашньої сесії Львівської обласної ради. Це 7% від загального бюджету Програми капітального будівництва в області.

На Львівщині понад 8500 пам’яток культурного значення і вже 10 років не існує жодної державної програми фінансування цих об’єктів.

Загалом фінансування отримають 16 об’єктів. Серед них - Поморянський замок XVI-XVII століть, Палац у Тартакові Сокальського району XIX ст, дзвінниця церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі XVII ст. та ціла низка дерев’яних церков, які є пам’ятками національного значення.

Одним із храмів, в яких реставрацію планують розпочати, є церква Пресвятої Трійці у Волі-Гамулецькій Жовківського району. Церква була греко-католицькою ще до війни. Після псевдособору 1946 року, деякий час була закрита. Згодом, у 90-х, храм таки повернули УГКЦ.


архітектура спадщина
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