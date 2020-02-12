На порятунок старовинної архітектури Львівщини виділили понад 20 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
На порятунок і реставрацію старовинної архітектури на Львівщині у 2020 році з обласного бюджету виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень. Таке рішення прийняте на засіданні вчорашньої сесії Львівської обласної ради. Це 7% від загального бюджету Програми капітального будівництва в області.
На Львівщині понад 8500 пам’яток культурного значення і вже 10 років не існує жодної державної програми фінансування цих об’єктів.
Загалом фінансування отримають 16 об’єктів. Серед них - Поморянський замок XVI-XVII століть, Палац у Тартакові Сокальського району XIX ст, дзвінниця церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі XVII ст. та ціла низка дерев’яних церков, які є пам’ятками національного значення.
Одним із храмів, в яких реставрацію планують розпочати, є церква Пресвятої Трійці у Волі-Гамулецькій Жовківського району. Церква була греко-католицькою ще до війни. Після псевдособору 1946 року, деякий час була закрита. Згодом, у 90-х, храм таки повернули УГКЦ.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання