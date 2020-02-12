Голову Чернівецької облради готові випустити під заставу у 15 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичний портал Слово і діло.
На засіданні прокурор САП Ігор Щур звернувся з проханням заарештувати голову Чернівецької ОР Івана Мунтяна.
Альтернативою прокурор просить визначити заставу в розмірі трохи більше 15 млн грн. За його словами, така сума відповідає майновому стану Мунтяна. У разі внесення застави, у САП просили покласти на підозрюваного всі обов‘язки, передбачені ст. 177 КПК України, в тому числі носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.
За даними НАБУ, Мунтян висловив мешканцю міста Чернівці прохання надати неправомірну вигоду в сумі 400 тисяч доларів. Таку суму він просив нібито за передачу одній із підконтрольних цьому мешканцю фірм у довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". Детективи нібито мають інформацію про отримання Мунтяном 180 тис. дол. неправомірної вигоди від цього мешканця.
Під час обшуків детективи вилучили низку документів у Чернівецькій облраді. Також НАБУ вилучило мобільні телефони. Тому детективи просили суд накласти на них арешт. Суд клопотання задовольнив.
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