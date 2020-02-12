18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 17:21

Голову Чернівецької облради готові випустити під заставу у 15 млн гривень

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 17:21
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 12 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Його звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.
Фото із сайту Слово і діло
Сьогодні, 12 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Його звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичний портал Слово і діло.

На засіданні прокурор САП Ігор Щур звернувся з проханням заарештувати голову Чернівецької ОР Івана Мунтяна.

Альтернативою прокурор просить визначити заставу в розмірі трохи більше 15 млн грн. За його словами, така сума відповідає майновому стану Мунтяна. У разі внесення застави, у САП просили покласти на підозрюваного всі обов‘язки, передбачені ст. 177 КПК України, в тому числі носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

За даними НАБУ, Мунтян висловив мешканцю міста Чернівці прохання надати неправомірну вигоду в сумі 400 тисяч доларів. Таку суму він просив нібито за передачу одній із підконтрольних цьому мешканцю фірм у довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". Детективи нібито мають інформацію про отримання Мунтяном 180 тис. дол. неправомірної вигоди від цього мешканця.

Під час обшуків детективи вилучили низку документів у Чернівецькій облраді. Також НАБУ вилучило мобільні телефони. Тому детективи просили суд накласти на них арешт. Суд клопотання задовольнив.


суд арешт САП
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »