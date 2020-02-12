Голову Чернівецької облради готові випустити під заставу у 15 млн гривень

Сьогодні, 12 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Його звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Фото із сайту Слово і діло

Сьогодні, 12 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Його звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.