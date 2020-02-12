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12 лютого 2020, 13:53

В Амстердамі стався подвійний вибух

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12 лютого 2020, 13:53
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У середу, 12 лютого, в Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби
Фото: пресслужба поліції Нідердандів
У середу, 12 лютого, в Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби

Як повідомляє пресслужба поліції, даних про постраждалих, поки немає. За адресою, де стався вибух, зареєстровані чотири компанії.

"Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, ймовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у поліції Нідерландів уточнили інформацію, що другий вибух у поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі, а на південному-сході країни в місті Керкраде.


теракт Амстрердам
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