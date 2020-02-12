В Амстердамі стався подвійний вибух

У середу, 12 лютого, в Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби

Фото: пресслужба поліції Нідердандів

У середу, 12 лютого, в Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби