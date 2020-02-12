Єрмак розповів, коли Зеленський зустрінеться з Путіним
Як передає RegioNews, про це сьогодні, 12 лютого, під час брифінгу заявив новий глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Зокрема, за його словами, якщо Зеленський буде бачити, що ця зустріч зможе стати кроком для отримання дійсних результатів від переговорів в нормандської форматі, то зустріч може відбутися.
"Що стосується зустрічі з Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання дійсних результатів від переговорів в нормандської форматі, ми це не виключаємо, але поки ніяких розмов на цю тему не було ", - сказав Єрмак.
Відзначимо, раніше ЗМІ писали, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент.
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