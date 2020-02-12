18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 10:05

Начальника Одеського СІЗО звільнили разом із заступником

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 10:05
Читайте также на русском языке
Три співробітники Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів видання "Слідство.Інфо", звільнено із займаних посад
Три співробітники Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів видання "Слідство.Інфо", звільнено із займаних посад

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства юстиції України, про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик.

Зокрема, за його словам, йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка.

"З часу виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних", - пояснив Василик.

ДОВІДКА: в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо" говорилося, що співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв ув'язненому, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на свободі, зустрічатися з невідомими за межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном і отримувати незаконні передачі.

В свою чергу, заступник начальника СІЗО Валентин Слабинський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від ув'язнених, а начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції.

Крім того, прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі.


Одесса колония заключенные увольнение СИЗО
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »