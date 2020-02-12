Начальника Одеського СІЗО звільнили разом із заступником
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства юстиції України, про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик.
Зокрема, за його словам, йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка.
"З часу виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних", - пояснив Василик.
ДОВІДКА: в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо" говорилося, що співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв ув'язненому, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на свободі, зустрічатися з невідомими за межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном і отримувати незаконні передачі.
В свою чергу, заступник начальника СІЗО Валентин Слабинський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від ув'язнених, а начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції.
Крім того, прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі.
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