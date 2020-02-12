Начальника Одеського СІЗО звільнили разом із заступником

Три співробітники Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів видання "Слідство.Інфо", звільнено із займаних посад

Три співробітники Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів видання "Слідство.Інфо", звільнено із займаних посад

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства юстиції України, про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик.

Зокрема, за його словам, йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка.

"З часу виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних", - пояснив Василик.

ДОВІДКА: в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо" говорилося, що співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв ув'язненому, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на свободі, зустрічатися з невідомими за межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном і отримувати незаконні передачі.

В свою чергу, заступник начальника СІЗО Валентин Слабинський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від ув'язнених, а начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції.

Крім того, прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі.