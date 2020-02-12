В обмін на Донбас: Арахамія назвав умову повернення води в Крим

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився б пустити воду на тимчасово окупований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився б пустити воду на тимчасово окупований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

зокрема, депутати попросили висловити особисту позицію щодо ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на поставки Україною води в окупований Крим.

"Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України", - заявив Арахамія, зазначивши одна умова.

"Якщо це буде обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, а ми встановлюємо повний контроль над нашою кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов", - підкреслив він.

У свою чергу глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров звинуватив Давида Арахамию в торгівлі українською територією.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

На думку Чубарова, українська сторона не повинна вирішувати військовий конфлікт на Донбасі за рахунок Криму.

"Якісь арахамии будуть торгувати нашою територією! Якщо хтось в державі припускає, що можна здати цілісний народ кримських татар, здати українців, а їх там аж 500 тисяч. Не можна допустити того, щоб держава продала нас за воду, за будь-які комбінації по Донбасу", - заявив глава Меджлісу.

Нагадаємо, 11 лютого в Кремлі заявили, що заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак є головним куратором українського напрямку.

ДОВІДКА: жовтні 2019 року голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов запропонував продавати воду в аннексированный Росією Крим. У свою чергу, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів, що це означатиме здачу позицій по деокупації півострова.