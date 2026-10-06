Фото: ОВА

Російські війська здійснили черговий удар по цивільному судноплавству в Чорному морі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджень зазнало комерційне судно під прапором Маршаллових островів, яке було завантажене рапсовою олією.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Через удар на судні виникло загорання надбудови.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. Загинув матрос, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

5 жовтня два російські дрони вдарили по турецькому цивільному судну з кукурудзою в нейтральних водах, внаслідок чого загинув капітан.