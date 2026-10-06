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Российские войска нанесли очередной удар по гражданскому судоходству в Черном море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки вражеского БпЛА повреждения получило коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, которое было загружено рапсовым маслом.

В результате атаки погиб один человек, еще семеро пострадали.

Из-за удара на судне возникло возгорание надстройки.

Напомним, 3 октября российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерия в одном из портов Одесщины. Погиб матрос, еще трое членов экипажа получили ранения.

5 октября два российских дрона ударили по турецкому гражданскому судну с кукурузой в нейтральных водах, в результате чего погиб капитан.