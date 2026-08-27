У Львові горів автомобіль військових: поліція перевіряє версію підпалу
Вночі 27 серпня на вулиці Масарика у Львові загорівся автомобіль, який належить військовослужбовцям
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.
Наразі правоохоронці встановлюють причини займання та всі обставини події.
Серед версій, які перевіряють, – можливий умисний підпал.
Деталі інциденту з’ясовують.
Нагадаємо, в Одесі 33-річний чоловік за винагороду підпалював авто містян та військових. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.
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