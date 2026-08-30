Бив через непослух: на Одещині батька підозрюють у катуванні власних дітей

Джерело: magnific.com

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews .

Про випадок правоохоронців повідомила староста села, яка помітила у неповнолітніх синці та садна.

Попередньо встановлено, що 34-річний чоловік після смерті дружини самостійно виховує 11 дітей віком від 3 до 16 років. Через непослух він застосував фізичну силу до сімох із них.

Для забезпечення безпеки дітей та недопущення повторного насильства служба у справах дітей ухвалила рішення вилучити з родини дев’ятьох неповнолітніх, які фактично проживають із батьком. Їх направили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ще двоє дітей наразі перебувають за кордоном із бабусею.

Сім’я раніше не перебувала на обліку в соціальних службах. Сам чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців через порушення правил дорожнього руху.

За фактом події слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. У межах кримінального провадження призначать судово-медичну експертизу, яка має встановити характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень дітей.

Нагадаємо, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом знущання з 11-річного жителя Нерубайської громади Одеського району. Про подію до поліції повідомила мати хлопця.