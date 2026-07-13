Ранкова атака на Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
Вранці 13 липня російська армія завдала удару по Одесі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
"Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста", – йдеться у повідомленні.
За інформацією в мережі, внаслідок удару загорілися автобуси на стоянці.
Нагадаємо, в ніч на 13 липня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку та дах супермаркету.
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