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09 червня 2026, 10:48

Уряд не планує змінювати НМТ: математика залишиться обов'язковою

09 червня 2026, 10:48
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Фото: "Інтерфакс-Україна"/Єгор Шуміхін
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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що немає можливості зробити математику предметом на вибір у національному мультипредметному тесті

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна",вона сказала під час конференції "Освіта нової України 2.0"в Києві, передає RegioNews.

"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – зазначила Свириденко, відповідаючи на запитання про можливі зміни у форматі НМТ.

Вона також наголосила, що сама дискусія щодо винесення математики з обов’язкових предметів виглядає для неї дивною.

За словами Свириденко, відмова від обов'язкової математики може негативно вплинути як на якість освіти, так і на майбутній розвиток країни.

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навички, і математика всі ці підвалини закладає", – сказала прем'єрка.

Як відомо, цьогоріч НМТ проходить за чинною моделлю: вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

У суспільстві тривають дискусії щодо складності тестів, зокрема з математики. На цьому тлі у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт, який пропонує з 2027 року зробити математику предметом за вибором.

Водночас у Міністерстві освіти заявляють, що не підтримують цю ініціативу та наполягають на збереженні математики як обов’язкового предмета, аргументуючи це необхідністю базових аналітичних і логічних навичок для здобуття вищої освіти.

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Україна НМТ Свириденко Юлія Анатоліївна математика випускники Міносвіти Кабмін
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