Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 920 російських загарбників, чотири танки та сім бронемашин, а також 76 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 342 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.05.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Сили оборони провели комплексну операцію, уразивши не лише сучасний малий ракетний корабель у Дагестані, а й цілу низку командних пунктів та складів окупантів на захоплених територіях.