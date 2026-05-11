Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворог масовано застосував безпілотники – зафіксовано 630 ударів дронами різної модифікації по Запоріжжю, приміських громадах та прифронтових селах. Крім того, окупанти здійснили 155 артилерійських обстрілів по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю та інших населених пунктах.

Внаслідок атак у Запорізькому районі одна людина загинула, ще двоє мешканців отримали поранення.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування. Пошкоджено приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі мешканців.

