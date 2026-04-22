11:14  22 квітня
На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ
08:25  22 квітня
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 12:58

У ДСНС показали наслідки масованого удару по громаді на Сумщині

22 квітня 2026, 12:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 квітня російські війська масовано атакували одне із сіл Ямпільської громади Шосткинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу загинула людина – її тіло рятувальники знайшли під час розбору завалів в одному з будинків.

Ворожі снаряди спричинили масштабні руйнування: постраждали будинки та нежитлові споруди. На місцях влучань спалахнули сильні пожежі.

Рятувальники працювали одночасно за трьома адресами. Через постійну загрозу повторних ударів роботу доводилося періодично призупиняти. Всі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів Сумщини. Внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна обстріли наслідки
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік
22 квітня 2026, 13:51
У Болгарії несправний автобус наїхав на українців: є загиблі
22 квітня 2026, 13:46
Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму
22 квітня 2026, 13:34
Лідер "Хімпрому" Буркін може переховуватися в Мексиці: Україна намагається домогтися екстрадиції
22 квітня 2026, 13:29
У Тернополі Audi влетіла в дерево: водій та пасажир госпіталізовані
22 квітня 2026, 13:14
Ворожий дрон вдарив по будинках у Семенівці на Чернігівщині: поранена жінка
22 квітня 2026, 12:47
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
22 квітня 2026, 12:37
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
22 квітня 2026, 12:28
Називав себе "генералом російської армії": що виявили в телефоні стрільця з Києва
22 квітня 2026, 12:08
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »