У ДСНС показали наслідки масованого удару по громаді на Сумщині
У ніч на 22 квітня російські війська масовано атакували одне із сіл Ямпільської громади Шосткинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу загинула людина – її тіло рятувальники знайшли під час розбору завалів в одному з будинків.
Ворожі снаряди спричинили масштабні руйнування: постраждали будинки та нежитлові споруди. На місцях влучань спалахнули сильні пожежі.
Рятувальники працювали одночасно за трьома адресами. Через постійну загрозу повторних ударів роботу доводилося періодично призупиняти. Всі пожежі ліквідовані.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів Сумщини. Внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини.
