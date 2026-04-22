Ворожий дрон вдарив по будинках у Семенівці на Чернігівщині: поранена жінка
В середу, 22 квітня, російські військові атакували місто Семенівка Новгород-Сіверського району
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.
Атака відбулася близько 11:10. Ворог застосував БПЛА типу "Молнія" по житловій забудові.
Пошкоджені два приватні домогосподарства. Через вибух поранення отримала жінка літнього віку. Її доправили до місцевої лікарні.
Всі обставини події та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, 22 квітня російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Виникла пожежа.
