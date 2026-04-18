17:41  18 квітня
У Києві чоловік розстріляв кількох людей
15:38  18 квітня
У Вінницькій області зіткнулися два потяги
11:00  18 квітня
На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
18 квітня 2026, 17:23

Українці не усвідомлювали небезпеки і голосували за того, хто краще домовиться з Росією

Читайте также на русском языке
Війна – наслідок того, що українці з першого дня незалежності не усвідомлювали небезпеки і на виборах – завжди – з 1991 року – голосували за того, хто краще домовиться з Росією
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Я спеціально роблю виняток щодо виборів 2004 року, але нагадую що там перемога була обумовлена Майданом, а свій перший візит новий президент здійснив до Москви. Інтервʼюер спеціально уточнює, чи те ж саме було в 2014 році і я це підтверджую – таким чином 2019 рік виглядає закономірним продовженням процесу національної сліпоти. І, до речі, цей процес продовжується – ви самі знаєте, як багато людей досі вірять, що з Путіним можна домовитись і вже шукають, хто б це міг зробити.

Що роблять пропагандисти? Звісно, кидаються на захист Зеленського – і я впевнений, ще гроші за це беруть. І сперечаються з тезою, яку я не висловлював – що вся справа тільки у 2019 році – тезою, яку я якраз висловлював – що процес сповзання у війну почався у 1991 році. А для чого?

А для того, що ці люди до війни були не тільки обслугою офісу, але й пʼятою колоною Москви. Вони обслуговували її інтереси, вони обслуговували інтереси Медведчука і логічно були делеговані своїми кураторами допомагати новій владі – строкатій і заточеній на фінансовий успіх, а не на цінності. І їхньою головною задачею є сіяти розбрат і допомагати в цьому тим, кого вони насправді обслуговували завжди. Тим, чиїми однодумцями вони завжди і були, з часів Януковича, та ще й раніше.

Так, вони копають могилу нам, українським державникам. Але іронія долі в тому, що в цій могилі разом з нами прогнозовано опиниться і Зеленський, якого вони так завзято захищають.

Не розумію тільки навіщо у нього платять за цей похорон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Підписуйтесь на RegioNews
