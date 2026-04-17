На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових

До суду скерували обвинувальний акт у справі про державну зраду, яка призвела до загибелі українських військових на Харківщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Обвинувачений – 37-річний помічник лісничого ДП "Ліси України", якого підозрюють у співпраці з російськими військовими під час окупації Ізюмщини навесні 2022 року.

За даними слідства, чоловік увійшов у довіру до бійців тероборони, допомагав орієнтуватися на місцевості, показував маршрути та сприяв облаштуванню позицій. Згодом він передавав ворогу інформацію про розташування українських військових.

У квітні 2022 року обвинувачений, як стверджує слідство, провів представника РФ до позицій ЗСУ, після чого окупанти встановили прихований пристрій стеження. Згодом він вказав маршрут руху українських військових, який був заздалегідь підготовлений для засідки.

17 квітня 2022 року автомобіль із військовими потрапив під атаку. Унаслідок цього загинули п'ятеро бійців, двоє були поранені та потрапили в полон, інші змогли відійти.

Слідство встановило, що під час нападу чоловік перебував поруч із російськими військовими, а після цього допомагав їм орієнтуватися на місцевості та переносити захоплену зброю.

Згодом у проросійському телеграм-каналі було оприлюднено допис із фото поранених українських військових і самого обвинуваченого.

У січні 2026 року його затримали за місцем проживання. Наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

