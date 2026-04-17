17 квітня 2026, 13:37

На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
До суду скерували обвинувальний акт у справі про державну зраду, яка призвела до загибелі українських військових на Харківщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Обвинувачений – 37-річний помічник лісничого ДП "Ліси України", якого підозрюють у співпраці з російськими військовими під час окупації Ізюмщини навесні 2022 року.

За даними слідства, чоловік увійшов у довіру до бійців тероборони, допомагав орієнтуватися на місцевості, показував маршрути та сприяв облаштуванню позицій. Згодом він передавав ворогу інформацію про розташування українських військових.

У квітні 2022 року обвинувачений, як стверджує слідство, провів представника РФ до позицій ЗСУ, після чого окупанти встановили прихований пристрій стеження. Згодом він вказав маршрут руху українських військових, який був заздалегідь підготовлений для засідки.

17 квітня 2022 року автомобіль із військовими потрапив під атаку. Унаслідок цього загинули п'ятеро бійців, двоє були поранені та потрапили в полон, інші змогли відійти.

Слідство встановило, що під час нападу чоловік перебував поруч із російськими військовими, а після цього допомагав їм орієнтуватися на місцевості та переносити захоплену зброю.

Згодом у проросійському телеграм-каналі було оприлюднено допис із фото поранених українських військових і самого обвинуваченого.

У січні 2026 року його затримали за місцем проживання. Наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, СБУ викрила в Одесі чергового агента ФСБ. Ним виявився місцевий таксист, який шпигував за місцевмими електропідстанціями та позиціями Сил оборони, прикриваючись роботою. Під час обшуків у нього вилучили гаджети та сім-картки з доказами роботи на ворога.

Харківська область війна ЗСУ військові держзрада помічник лісничого російська армія
Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей
17 квітня 2026, 13:22
З'явилися подробиці про просування росіян на Харківщині
16 квітня 2026, 20:25
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Виклик 102 заради поїздки: у Полтаві чоловік вигадав спробу самогубства
17 квітня 2026, 14:21
Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн
17 квітня 2026, 13:56
Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей
17 квітня 2026, 13:22
На Одещині "нагріли" тисячі гривень на укриттях для дитсадку
17 квітня 2026, 13:15
У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води
17 квітня 2026, 12:40
У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною
17 квітня 2026, 12:34
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
17 квітня 2026, 12:28
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
По $7 тисяч з людини: на Рівненщині викрили схему втечі за кордон
17 квітня 2026, 11:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »