Нічний удар по Одещині: два енергооб'єкти зазнали значних руйнувань
Вночі 10 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Значних руйнувань зазнали два об'єкти ДТЕК, через що без електроенергії залишилися 11,1 тисяч домогосподарств.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
В області сьогодні діють графіки стабілізаційних відключень. Винятком є Одеса – у місті запроваджені екстрені відключення, аби запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого обстрілами.
Нагадаємо, вночі 10 квітня Одещина зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі. У ДСНС показали, як ліквідували пожежу після атаки росіян.
