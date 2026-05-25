На Тернопільщині під час відпочинку на ставку загинув 22-річний рибак

Фото: Національна поліція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом трагічного нещасного випадку, що стався на водоймі в Залозецькій громаді Тернопільщини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, молодий чоловік відпочивав на ставку разом із друзями та займався риболовлею. Згодом він вирішив скупатися.

Рятувальники дістали з водойми тіло 22-річного жителя обласного центру без ознак життя. Наразі призначено відповідні експертизи для встановлення всіх обставин події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліція вкотре закликає громадян бути обережними під час відпочинку біля води. У цей період купання є особливо небезпечним через низьку температуру води, яка може спричинити різку стресову реакцію організму.

Також категорично забороняється купатися у стані алкогольного сп’яніння та у місцях, не призначених для відпочинку на воді. За статистикою, значна частина подібних трагедій стається саме через нехтування правилами безпеки.

Нагадаємо, на Черкащині рятувальники доправили до берега тіло хлопця 2007 року народження, якого розшукували з 17 травня. Наразі обставини події встановлюють працівники поліції.