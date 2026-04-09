Ночная атака на Одесщину: БПЛА повредили объект критической инфраструктуры
Ночью в четверг, 9 апреля, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры", – отметил он.
По его словам, пострадавших нет.
Продолжаются работы по ликвидации последствий.
Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. В поселке Балабино ранена женщина и повреждены частные дома.
