25 травня 2026, 07:23

Сумщина під вогнем: загинув 24-річний чоловік, ще четверо постраждали

Фото: Національна поліція
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 49 населених пунктів Сумської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський, Конотопський та Роменський райони. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника по автомобілю загинув 24-річний чоловік.

У Глухівській громаді через удар дрона постраждав 75-річний чоловік. У Миколаївській сільській громаді внаслідок скидання вибухівки з БпЛА поранення отримав 55-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 57-річна жінка, а у Ворожбянській громаді травмовано 80-річну жінку.

Також зафіксовано руйнування та пожежі в низці населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, транспорт і об’єкти інфраструктури.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 753 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.

