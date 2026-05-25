Сумщина під вогнем: загинув 24-річний чоловік, ще четверо постраждали

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський, Конотопський та Роменський райони. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника по автомобілю загинув 24-річний чоловік.

У Глухівській громаді через удар дрона постраждав 75-річний чоловік. У Миколаївській сільській громаді внаслідок скидання вибухівки з БпЛА поранення отримав 55-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 57-річна жінка, а у Ворожбянській громаді травмовано 80-річну жінку.

Також зафіксовано руйнування та пожежі в низці населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, транспорт і об’єкти інфраструктури.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

