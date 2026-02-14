Фото: ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільщини за махінації з військовим обліком

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Депутат обіцяв зняти військовозобов’язаних з розшуку та влаштувати їх на держпідприємства, щоб вони отримали бронювання. Свої послуги він оцінював у суму від 4 до 10 тисяч доларів.

За даними слідства, своєму знайомому, який перебував у розшуку, фігурант пообіцяв оновити військово-облікові документи у столичному ТЦК без його присутності. Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств.

Депутата затримали "на гарячому" під час отримання 10 тисяч доларів. До цього він уже встиг взяти перший транш у розмірі 77 тисяч гривень.

Дії депутата кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Його взяли під варту з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.