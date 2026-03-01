14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
01 березня 2026, 13:20

Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загибла

01 березня 2026, 13:20
Фото: Нацполіція
Росіяни за останню добу неодноразово били по Запорізькій області. На жаль, внаслідок атак ворога загинула людина

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За останню добу росіяни застосували 519 безпілотників (переважно FPV), завдали 11 авіаударів, здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 245 ударів з артилерійських установок. Йдеться про удари по Запорізькій області.

Село Біленьке Запорізького району ворог атакував керованою авіабомбою. Внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще дві жінки 54 та 64 років отримали поранення.

Нагадаємо, раніше російський дрон влучив у будинок в Харкові. Під удар потрапив Новобоварський район міста. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

обстріли окупанти Запорізька область
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
07 серпня 2025
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
