Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загибла

Фото: Нацполіція

Росіяни за останню добу неодноразово били по Запорізькій області. На жаль, внаслідок атак ворога загинула людина

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За останню добу росіяни застосували 519 безпілотників (переважно FPV), завдали 11 авіаударів, здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 245 ударів з артилерійських установок. Йдеться про удари по Запорізькій області.

Село Біленьке Запорізького району ворог атакував керованою авіабомбою. Внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще дві жінки 54 та 64 років отримали поранення.

Нагадаємо, раніше російський дрон влучив у будинок в Харкові. Під удар потрапив Новобоварський район міста. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.