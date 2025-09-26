02:50  26 вересня
26 вересня 2025, 08:13

Сили ППО знешкодили 128 зі 154 безпілотників, якими вночі росіяни атакували Україну

26 вересня 2025, 08:13
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших моделей – в на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на девʼяти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах зазначили, що ворожа атака безпілотниками триває. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Громадян закликали дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, зранку 26 вересня росіяни вдарили КАБом по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.

