фото: ДПСУ

Чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини, затримали прикордонники в лісі на Закарпатті

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Про рух невідомого українських прикордонників проінформували словацькі колеги. Почувши наближення групи реагування, чоловік почав втікати та ховатися у хащах. Вимоги прикордонників зупинитися втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ. Затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він розповів, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС. Тоді чоловік чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. Далі він переїхав у Німеччину, але, після невдалих пошуків роботи, вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися в Румунію на небезпечній ділянці. Вони заплатили анонімному переправнику по 3000 доларів за інформацію.