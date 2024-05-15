Під час тренувань загинув курсант одеської Військової академії, ДБР проводить розслідування

фото: ДБР

Під час тренувальних стрибків з парашутом загинув 19-річний курсант одеської Військової академії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів.

Як розповіли у ДБР, тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

"За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися", - йдеться у повідомленні.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

"Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у березні під час виконання завдання загинули двоє льотчиків із 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.