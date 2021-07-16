Зеленський звільнив ще одного очільника райдержадміністрації на Одещині
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Кабатова з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області.
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Звільнити Кабатова Євгена Олександровича з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - зазначається в указі
Іншим указом чиновника призначено очільником Фастівської райдержадміністрації.
Нагадаємо, що 13 липня Зеленський звільнив Ганну Янишену з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області.
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