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16 липня 2021, 11:26 405

Зеленський звільнив ще одного очільника райдержадміністрації на Одещині

16 липня 2021, 11:26 405
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Кабатова з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Звільнити Кабатова Євгена Олександровича з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - зазначається в указі

Іншим указом чиновника призначено очільником Фастівської райдержадміністрації.

Нагадаємо, що 13 липня Зеленський звільнив Ганну Янишену з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області.

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