Зеленский уволил еще одного главу райгосадминистрации в Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Кабатова с должности председателя Саратской районной государственной администрации Одесской области.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уволить Кабатова Евгения Александровича с должности председателя Саратской районной государственной администрации Одесской области в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - отмечается в указе.
Другим указом чиновника назначен главой Фастовской райгосадминистрации.
Напомним, что 13 июля Зеленский уволил Анну Янишену с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области.
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