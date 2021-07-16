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16 июля 2021, 11:26 225

Зеленский уволил еще одного главу райгосадминистрации в Одесской области

16 июля 2021, 11:26 225
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Кабатова с должности председателя Саратской районной государственной администрации Одесской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уволить Кабатова Евгения Александровича с должности председателя Саратской районной государственной администрации Одесской области в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - отмечается в указе.

Другим указом чиновника назначен главой Фастовской райгосадминистрации.

Напомним, что 13 июля Зеленский уволил Анну Янишену с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области.

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