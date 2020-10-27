В Одесі поліцейські проводять розслідування через підроблення виборчої документації

Заступник голови комісії та секретар ставили підписи на протоколах за відсутніх членів ДВК

Заступник голови комісії та секретар ставили підписи на протоколах за відсутніх членів ДВК

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці, які супроводжували членів дільничної комісії до ТВК для здачі виборчої документації, помітили, як заступник голови комісії та секретар прямо на підвіконні в коридорі ставлять підписи за відсутніх членів ДВК на протоколах про підрахунок голосів, порушуючи процедуру оформлення та здачі виборчої документації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Слідчо-оперативна група, викликана на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула до ДВК для усунення недоліків у роботі", - йдеться у повідомленні.

За фактом підписання протоколів не на засіданні виборчої комісії поліцейські розпочали провадження за ч. 4 ст. 158-3 Кримінального кодексу України.

За зазначене правопорушення закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі почеркознавчу.

Нагадаємо, в Одесі на виборах міського голови чинному меру Геннадію Труханову вдалося набрати лише 34,4% голосів виборців.