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27 жовтня 2020, 13:29 4

В Одесі поліцейські проводять розслідування через підроблення виборчої документації

27 жовтня 2020, 13:29 4
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Заступник голови комісії та секретар ставили підписи на протоколах за відсутніх членів ДВК
Заступник голови комісії та секретар ставили підписи на протоколах за відсутніх членів ДВК
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці, які супроводжували членів дільничної комісії до ТВК для здачі виборчої документації, помітили, як заступник голови комісії та секретар прямо на підвіконні в коридорі ставлять підписи за відсутніх членів ДВК на протоколах про підрахунок голосів, порушуючи процедуру оформлення та здачі виборчої документації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Слідчо-оперативна група, викликана на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула до ДВК для усунення недоліків у роботі", - йдеться у повідомленні.

За фактом підписання протоколів не на засіданні виборчої комісії поліцейські розпочали провадження за ч. 4 ст. 158-3 Кримінального кодексу України.

За зазначене правопорушення закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі почеркознавчу.

Нагадаємо, в Одесі на виборах міського голови чинному меру Геннадію Труханову вдалося набрати лише 34,4% голосів виборців.

поліція ТВК дільниця бюлетень підробка
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