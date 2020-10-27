В Одессе полицейские проводят расследование из-за подделки избирательной документации
Правоохранители, которые сопровождали членов участковой комиссии в ТИК для сдачи избирательной документации, заметили, как заместитель председателя комиссии и секретарь прямо на подоконнике в коридоре ставят подписи за отсутствующих членов УИК в протоколах о подсчете голосов, нарушая процедуру оформления и сдачи избирательной документации.
Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.
Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированые протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе", - говорится в сообщении.
По факту подписания протоколов не на заседании избирательной комиссии полицейские начали производство по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины.
За указанное правонарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческой.
Напомним, в Одессе на выборах городского главы действующему мэру Геннадию Труханову удалось набрать лишь 34,4% голосов избирателей.