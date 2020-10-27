09:46  27 октября
В Украине за сутки обнаружили более 6600 новых случаев коронавируса
08:42  27 октября
Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
08:13  27 октября
Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 13:29 3

В Одессе полицейские проводят расследование из-за подделки избирательной документации

27 октября 2020, 13:29 3
Читайте також українською мовою
Заместитель председателя комиссии и секретарь ставили подписи на протоколах за отсутствующих членов УИК
Заместитель председателя комиссии и секретарь ставили подписи на протоколах за отсутствующих членов УИК
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители, которые сопровождали членов участковой комиссии в ТИК для сдачи избирательной документации, заметили, как заместитель председателя комиссии и секретарь прямо на подоконнике в коридоре ставят подписи за отсутствующих членов УИК в протоколах о подсчете голосов, нарушая процедуру оформления и сдачи избирательной документации.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированые протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе", - говорится в сообщении.

По факту подписания протоколов не на заседании избирательной комиссии полицейские начали производство по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины.

За указанное правонарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пять лет.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческой.

Напомним, в Одессе на выборах городского главы действующему мэру Геннадию Труханову удалось набрать лишь 34,4% голосов избирателей.

полиция ТИК участок бюллетень подделка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »