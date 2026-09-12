Масований удар по Одещині: руйнування, пожежа у 25-поверхівці, багато постраждалих
В ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині, пошкодивши цивільну інфраструктуру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В Одесі внаслідок атаки у 25-поверховому будинку загорілися квартири з 21-го по 23-й поверх.
Надзвичайники врятували 7 людей, зокрема двоє дітей, частина з яких була заблокована в ліфті. Наразі відомо про 16 постраждалих.
У Чорноморську знищений житловий будинок, ще три – пошкоджені. Через пошкодження газової труби сталася пожежа. Постраждали 5 людей, із них 4 дітей.
Крім того, пошкоджена будівля готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі. Надзвичайники врятували людей, які не могли пересуватися самостійно.
До ліквідації наслідків залучені понад 80 рятувальників ДСНС. Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства.