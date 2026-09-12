В ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині, пошкодивши цивільну інфраструктуру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В Одесі внаслідок атаки у 25-поверховому будинку загорілися квартири з 21-го по 23-й поверх.

Надзвичайники врятували 7 людей, зокрема двоє дітей, частина з яких була заблокована в ліфті. Наразі відомо про 16 постраждалих.

У Чорноморську знищений житловий будинок, ще три – пошкоджені. Через пошкодження газової труби сталася пожежа. Постраждали 5 людей, із них 4 дітей.

Крім того, пошкоджена будівля готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі. Надзвичайники врятували людей, які не могли пересуватися самостійно.

До ліквідації наслідків залучені понад 80 рятувальників ДСНС. Інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства.