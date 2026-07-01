Спека б'є рекорди: у чотирьох містах Житомирщини зафіксували температурні максимуми
У чотирьох містах Житомирської області погода встановила нові історичні температурні рекорди. 30 червня стовпчики термометрів піднялися до найвищих позначок за всі роки спостережень
Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.
Спека побила попередні максимуми, які зафіксували у 2024 році.
Нові рекорди встановили у містах:
- Житомир – 33.5°C (попередній рекорд 2024 року становив 32.4°C);
- Коростень – 32.5°C (у 2024 році було 31.1°C);
- Овруч – 33.2°C (було 31.6°C);
- Олевськ – 33.5°C (два роки тому було 32.6°C).
Нагадаємо, в Івано-Франківську 29 червня зафіксували найвищу температуру повітря за останні 82 роки – термометр сягнув позначки 37,5°C.
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