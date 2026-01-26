Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали ще одного російського інформатора. Ним виявився завербований ворогом 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант "зливав" до РФ дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням. Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

За допомогою розвідданих росіяни сподівалися вдарити по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли писав прокремлівські коментарі в телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Фігуранту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня.