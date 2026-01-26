08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 10:18

"Зливав" росіянам локації ППО біля українських аеродромів: на Миколаївщині затримали 21-річного військового

26 січня 2026, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

На Миколаївщині затримали ще одного російського інформатора. Ним виявився завербований ворогом 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант "зливав" до РФ дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням. Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

За допомогою розвідданих росіяни сподівалися вдарити по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли писав прокремлівські коментарі в телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Фігуранту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ затримання Миколаївська область агент рф
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10
На Дніпропетровщині вночі горів храм
26 січня 2026, 10:46
Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45
В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24
Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони
26 січня 2026, 09:57
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33
Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
26 січня 2026, 09:28
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »