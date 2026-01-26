08:58  26 января
26 января 2026, 10:18

"Сливал" россиянам локации ПВО возле украинских аэродромов: на Николаевщине задержали 21-летнего военного

26 января 2026, 10:18
Фото: СБУ
В Николаевской области задержали еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант "сливал" в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, задокументировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением. Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинского ПВО.

С помощью разведданных россияне надеялись ударить по аэродромам сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали осведомителя сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в телеграм-каналах.

Во время обысков у него изъяли смартфон с поличным на РФ.

Фигуранту объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала двух российских агентов, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января.

