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14 лютого 2025, 08:20

Інцидент у приватному дитсадку на Київщині: поліція відкрила кримінальне провадження

14 лютого 2025, 08:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В четвер, 13 лютого, у Броварах до поліції звернулися представники із служби у справах дітей, про те, що в одному із дитсадків міста на майданчику вихователька смикає та піднімає за одяг дитину

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місці поліцейські зʼясували, що жінка нещодавно влаштувалася на роботу вихователем до приватного центру дошкільного розвитку. Під час прогулянки вона вивела дітей на дитячий майданчик та почала брати 5-річного хлопчика за одяг і наказувати йому сісти, при цьому дитина голосно кричала.

Директор центру одразу повідомила батьків дитини про подію.

Відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей (ч. 1 ст. 137 КК України). Розслідування триває.

Нагадаємо, у грудні у Києві в приватному дитсадку 2-річна дитина отримала тяжкі травми.

Київська область дитячий садок вихователька діти розслідування поліція
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