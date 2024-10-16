Миколаїв та значна частина області знеструмлені через аварію
У Миколаєві та частині Миколаївської області зникло світло зранку 16 жовтня. Виникла аварійна ситуація
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Миколаївобленерго".
"Маємо аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Наразі знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області (всього близько 272 тисяч споживачів)", - йдеться у повідомленні.
Енергетики вже організували аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, причиною знеструмлення не був російський обстріл. За його словами, аварію можуть усунути за кілька годин.
Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, також без світла залишився Херсон. Причина знеструмлення поки не була встановлена.
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