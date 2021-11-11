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11 ноября 2021, 17:26

Житель Николаева в суде требует 1 миллион компенсации из-за проверки COVID-сертификатов

11 ноября 2021, 17:26
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Фото: из открытых источников
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В Окружном админсуде Киева оспаривают проверку сертификатов вакцинации в общественных местах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ОАСК.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск по обжалованию отдельных положения постановления №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе Украины обратился житель Николаева.

Истец, помимо прочего, просит суд отменить п.18 указанного постановления в части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления, проводить на улицах, в парках, других общественных местах (заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Среди других требований иска - взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 млн грн морального вреда в пользу истца.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее мы писали, что проверки COVID-сертификатов являются законными, поскольку не содержат тайны. По закону пациент имеет право на тайну лишь о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

суд иск Николаев covid-сертификат

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