У Миколаєві сталася бійка з різаниною

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На вулиці Океанівській між двома чоловіками відбувся конфлікт. В ході бійки постраждав чоловік - його поранили ножем

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Миколаєва.

Патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Океанівській між двома чоловіками відбувається конфлікт та в одного з них в руках предмет, схожий на ніж.

На місці події інспектори виявили закривавленого чоловіка з ножовими пораненнями. Охоронці правопорядку надали громадянину домедичну допомогу та викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Патрульні оперативно затримали чоловіка, який завдав іншому громадянину ножові поранення. Його передали слідчим для встановлення всіх обставин справи.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.