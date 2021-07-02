12:41  02 липня
У МОЗ хочуть вакцинувати від коронавірусу дітей
13:01  02 липня
У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання
08:11  02 липня
Загострення на Донбасі: 26 порушень за добу, є травмований
UA | RU
UA | RU
02 липня 2021, 12:06 1706

У Миколаєві сталася бійка з різаниною

02 липня 2021, 12:06 1706
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На вулиці Океанівській між двома чоловіками відбувся конфлікт. В ході бійки постраждав чоловік - його поранили ножем

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Миколаєва.

Патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Океанівській між двома чоловіками відбувається конфлікт та в одного з них в руках предмет, схожий на ніж.

На місці події інспектори виявили закривавленого чоловіка з ножовими пораненнями. Охоронці правопорядку надали громадянину домедичну допомогу та викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Патрульні оперативно затримали чоловіка, який завдав іншому громадянину ножові поранення. Його передали слідчим для встановлення всіх обставин справи.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.

зброя розслідування конфлікт бійка Миколаїв

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram