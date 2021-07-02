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02 июля 2021, 12:06 1684

В Николаеве произошла драка с поножовщиной

02 июля 2021, 12:06 1684
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Фото: Facebook
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На улице Океановской между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе драки пострадал мужчина - его ранили ножом

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Патрульные получили сообщение, что на улице Океановской между двумя мужчинами происходит конфликт и у одного из них в руках предмет, похожий на нож.

На месте происшествия инспекторы обнаружили окровавленного мужчину с ножевыми ранениями. Охранники правопорядка оказали гражданину домедицинскую помощь и вызвали скорую", - говорится в сообщении.

Патрульные оперативно задержали мужчину, который нанес другому гражданину ножевые ранения. Его передали следователям для установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.

оружие расследование конфликт драка Николаев

 
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