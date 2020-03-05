У Миколаєві госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус - захворювання не підтвердилося
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Жінка відчула себе погано, у неї різко піднялася температура до 40 градусів, вона звернулася до лікаря, після чого була госпіталізована.
При складанні анамнезу з'ясувалося, що за кілька днів до захворювання вона була на весіллі, де контактувала з гостями, які нещодавно повернулися з Італії.
У зв'язку з цим у лікарів виникла підозра на те, що у хворої може бути коронавірусна інфекція. Хвору помістили у спеціальний бокс.
Матеріал для аналізів на коронавірус був відправлений до Києва.
За попередніми даними, аналіз, зроблений у Києві, показав, що у хворої звичайний грип, викликаний вірусом групи А.
Крім того, в обласній інфекційній лікарні з симптомами ГРВІ перебувають двоє жителів Широкої Балки, які нещодавно повернулися з Італії. У них взято матеріал для аналізу на коронавірус, однак результатів поки що немає.
Самопочуття всіх трьох пацієнтів задовільний.
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