13:14  05 березня
МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
13:47  05 березня
У РНБО розповіли, скільки українців звільнять з полону терористів
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
05 березня 2020, 17:58 2

У Миколаєві госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус - захворювання не підтвердилося

Читайте также
на русском языке
05 березня 2020, 17:58 2
Читайте также на русском языке
В Миколаївську обласну інфекційну лікарню госпіталізували мешканку смт Єланець з підозрою на інфекцію коронавірусу
Фоо: Новости-N
В Миколаївську обласну інфекційну лікарню госпіталізували мешканку смт Єланець з підозрою на інфекцію коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Жінка відчула себе погано, у неї різко піднялася температура до 40 градусів, вона звернулася до лікаря, після чого була госпіталізована.

При складанні анамнезу з'ясувалося, що за кілька днів до захворювання вона була на весіллі, де контактувала з гостями, які нещодавно повернулися з Італії.

У зв'язку з цим у лікарів виникла підозра на те, що у хворої може бути коронавірусна інфекція. Хвору помістили у спеціальний бокс.

Матеріал для аналізів на коронавірус був відправлений до Києва.

За попередніми даними, аналіз, зроблений у Києві, показав, що у хворої звичайний грип, викликаний вірусом групи А.

Крім того, в обласній інфекційній лікарні з симптомами ГРВІ перебувають двоє жителів Широкої Балки, які нещодавно повернулися з Італії. У них взято матеріал для аналізу на коронавірус, однак результатів поки що немає.

Самопочуття всіх трьох пацієнтів задовільний.


короновирус
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »