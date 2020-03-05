В Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус - заболевание не подтвердилось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
Женщина почувствовала себя плохо, у нее резко поднялась температура почти до 40 градусов, она обратилась к врачу, после чего была госпитализирована.
При составлении анамнеза выяснилось, что за несколько дней до заболевания она была на свадьбе, где контактировала с гостями, которые недавно вернулись из Италии.
В связи с этим у врачей возникло подозрение на то, что у больной может быть коронавирусная инфекция. Больную поместили в специальный бокс.
Материал для анализов на коронавирус был отправлен в Киев.
По предварительным данным, анализ, сделанный в Киеве, показал, что у больной обычный грипп, вызванный вирусом группы А.
Кроме того, в областной инфекционной больнице с симптомами ОРВИ находятся двое жителей Широкой Балки, которые недавно вернулись из Италии. У них взят материал для анализа на коронавирус, однако результатов пока еще нет.
Самочувствие всех троих пациентов удовлетворительное.
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