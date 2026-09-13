На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: є поранені

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На Донецькій області росіяни чергове атакували пожежно-рятувальну частину. Відомо, що серед рятувальників є поранені

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що російський безпілотник ударив по пожежно-рятувальному підрозділу. Дрон влучив у фасад будівлі. Четверо рятувальників отримали поранення.

"Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині. У Луцьку поцілили дроном по пасажирському потягу.