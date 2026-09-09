На Полтавщині ворожі дрони атакували підприємство та будинки: є поранена
Вранці 9 вересня російська армія атакувала безпілотниками Полтавську область
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства та приватного сектору Кременчуцької громади. Внаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння.
Постраждала 56-річна жінка. Її доставили до лікарні у стані середньої важкості, медики надають їй необхідну допомогу.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, вранці 9 вересня у Києві ворожий БпЛА влучив у 24-поверхівку: спалахнула пожежа, зруйновані стіни. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
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