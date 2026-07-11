00:30  11 липня
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
23:50  10 липня
Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
22:50  10 липня
Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
UA | RU
UA | RU
11 липня 2026, 09:19

Понад 1000 російських ударів за добу: на Запоріжжі загинула людина, 30 поранені

11 липня 2026, 09:19
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали 1011 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

Окупанти здійснили 20 авіаударів по Запоріжжю та низці населених пунктів регіону, зокрема Новомиколаївці, Преображенці, Микільському, Світлій Долині, Широкому та інших.

Крім того, російські війська атакували область 748 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Оріхів, Степногірськ, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів.

Також зафіксовано 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 233 артилерійські удари по громадах області.

Унаслідок атак пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, гаражі та господарські споруди. Загалом надійшло 169 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, російські війська протягом 10 липня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запоріжжя російська армія атака війна
Російська атака на Київ: постраждали 10 людей, серед них дитина
11 липня 2026, 09:06
Майже 30 атак за день: ворог тероризує чотири райони Дніпропетровщини
10 липня 2026, 21:56
РФ вдарила по центру Запоріжжя авіабомбами: серед постраждалих дитина
10 липня 2026, 20:20
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Росія атакувала Україну ракетами та 121 дроном: ППО знищила 113 цілей
11 липня 2026, 09:58
На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки
11 липня 2026, 09:36
Російська атака на Київ: постраждали 10 людей, серед них дитина
11 липня 2026, 09:06
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
11 липня 2026, 00:30
Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
10 липня 2026, 23:50
Сезон черешні в Україні розпочався: які ціни в популярних супермаркетах
10 липня 2026, 23:30
Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
10 липня 2026, 22:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: на трасі "Київ-Чоп"водій авто збив велосипедиста
10 липня 2026, 22:45
"Доспівалась": співачку Олю Полякову викликали до Верховної Ради
10 липня 2026, 22:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »