Понад 1000 російських ударів за добу: на Запоріжжі загинула людина, 30 поранені

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

Окупанти здійснили 20 авіаударів по Запоріжжю та низці населених пунктів регіону, зокрема Новомиколаївці, Преображенці, Микільському, Світлій Долині, Широкому та інших.

Крім того, російські війська атакували область 748 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Оріхів, Степногірськ, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів.

Також зафіксовано 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 233 артилерійські удари по громадах області.

Унаслідок атак пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, гаражі та господарські споруди. Загалом надійшло 169 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, російські війська протягом 10 липня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки.